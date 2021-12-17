Солнечные электростанции могут стать новым домом для шмелей

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17 декабря 2021, 13:45

Фото: pixabay.com

Обычно установка СЭС следует за «зачисткой» территории. На огромных лугах убирают всю растительность, нарушая жизнедеятельность экосистем. Естественно, это вызывает гибель насекомых. Ученые выяснили, что этого можно избежать. Об этом сообщает «Экосфера».

Используя комбинацию компьютерной модели опыления растений пчелами и географической информационной системы, было смоделировано множество типов СЭС, отличия которых заключались в способе ухода за ландшафтами под ними. Сама идея была предложена на онлайн-конференции Ecology across borders.

Оказалось, что СЭС с нетронутыми полевыми цветами под ними способны вчетверо увеличить численность шмелей даже за пределами установок. Таким образом можно получать чистую энергию без вреда для экологии и сохранять и даже увеличивать популяции местных видов.

Сейчас во всем мире идет мониторинг пчёл и шмелей, дело в том, что их популяция стала резко сокращаться. Пчёлы являются естественными опылителями практически всех фруктов и цветов. Без пчел урожайность снижается практически до нуля и их исчезновение приведет человечество к голоду. Они гибнут по разным причинам, но в основном это пестициды, распыляемые на полях и уменьшение ареала обитания, в городской среде пчёлы тоже погибают.

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