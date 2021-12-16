Amplify Energy обвинили в разливе нефти у берегов Калифорнии

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16 декабря 2021, 14:19

Фото: pixabay.com

Компанию Amplify Energy обвинили в разливе нефти у побережья округа Ориндж (штат Калифорния) в октябре, в результате чего в Тихий океан попало около 25 тыс. галлонов (95 тыс. литров) топлива. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам представителя округа Кэтрин Фоули, утечка привела к гибели многих птиц и пород рыбы.

Обвинения в допущении нарушений, повлекших за собой выброс нефти, как сообщила газета The Hill, предъявлены также двум дочерним компаниям Amplify Energy - Beta Operating и San Pedro Bay Pipeline. В случае признания виновными им, по сведениям издания, грозят многомиллионные штрафы и сроки до 5 лет.

В ходе начатого расследования было высказано предположение о том, что причиной аварии на нефтепроводе мог стать находившийся в том районе германский контейнеровоз Rotterdam Express, который, возможно, повредил нефтепровод, зацепив его своим якорем. Хотя от этой версии окончательно не отказались, появились и серьезные основания полагать, что повреждения имели место задолго до этого, а компания - владелица нефтепровода, как выяснилось, допускала нарушения правил его эксплуатации и не раз игнорировала свидетельствовавшие о том сигналы. Она даже «не заметила» сам факт аварии.

Самое грустное в таких авариях – это гибель флоры и фауны, а компании зачастую даже не следят за состоянием труб, что приводит к таким экологическим катастрофам. А если ещё получилось скрыть, так и вообще прекрасно. Ведь ликвидация последствий аварии – это дорогое удовольствие и не очень приятное. Это относится не только к иностранным компаниям, но и к нашим.

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