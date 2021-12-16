Ученые назвали ошеломляющим темпы экспансии бобров на Аляске

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16 декабря 2021, 12:49

Фото: pixabay.com

Новое исследование, проведенное специалистами США выявило новые климатические проблемы северного полярного региона. Впервые в современной истории наблюдений прошли дожди на вершинной станции Гренландии, до этого осадки выпадали только в виде снега. Рекордно теплые температуры в период с октября по декабрь 2020 года выявили новую проблему расширения бобров в Арктике. Исследование опубликовано «Associated Pess News».

Другой странной ситуацией была экспансия бобров на западную Аляску, там более 12 000 плотин, что вдвое больше, чем два десятилетия назад. Специалисты назвали темпы расширения ареала обитания этих животных в северном направлении «ошеломляющими».

Специалисты видят в этом проблему, потому что они бобры запруживают область, делая дороги, аэропорты, трубопроводы и сооружения менее доступными и стабильными. А это реальная трансформация или нарушение существующей экосистемы.

По словам специалистов, всё это доказывает, что идет глобальное изменение климата, и Арктика меняется быстрее, чем вся остальная планета.

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