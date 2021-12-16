Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Ученые назвали ошеломляющим темпы экспансии бобров на Аляске

, 12:49

Ученые назвали ошеломляющим темпы экспансии бобров на Аляске
Фото: pixabay.com

Новое исследование, проведенное специалистами США выявило новые климатические проблемы северного полярного региона. Впервые в современной истории наблюдений прошли дожди на вершинной станции Гренландии, до этого осадки выпадали только в виде снега. Рекордно теплые температуры в период с октября по декабрь 2020 года выявили новую проблему расширения бобров в Арктике. Исследование опубликовано «Associated Pess News».

Другой странной ситуацией была экспансия бобров на западную Аляску, там более 12 000 плотин, что вдвое больше, чем два десятилетия назад. Специалисты назвали темпы расширения ареала обитания этих животных в северном направлении «ошеломляющими».

Специалисты видят в этом проблему, потому что они бобры запруживают область, делая дороги, аэропорты, трубопроводы и сооружения менее доступными и стабильными. А это реальная трансформация или нарушение существующей экосистемы.

По словам специалистов, всё это доказывает, что идет глобальное изменение климата, и Арктика меняется быстрее, чем вся остальная планета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Депутаты направили в правительство проект о введении ежегодных выплат пенсионерам к Новому году

Депутаты направили в правительство проект о введении ежегодных выплат пенсионерам к Новому году

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили ввести ежегодные предновогодние пенсионные выплаты. Соответствующий документ направлен на заключение в правительство.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире