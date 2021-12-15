ВМО: 2021 год назвали беспрецедентным по количеству песчаных и пыльных бурь, а также лесных пожаров

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

15 декабря 2021, 17:41

Фото: public.wmo.int

Новый Бюллетень по качеству воздуха и климату, опубликованный Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии CAMS, показал, что метеорологические экстремальные явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, вызвали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, которые повлияли на качество воздуха в 2020 году. Эта тенденция, которая сохранилась и в 2021 году.

Например, лесные пожары в Республике Саха на северо-востоке Сибири горели с июня и начали отступать только в конце августа, хотя некоторые продолжились в начале сентября. В Северной Америке, некоторых частях Канады, тихоокеанского северо-запада и Калифорнии, которые испытывали крупные лесные пожары с конца июня и до конца сентября.

Июль и август стали рекордным месяцем в мире по выбросам. По данным GFAS в июле они составили 1258,8 мегатонны CO2. Более половины углекислого газа было вызвано пожарами в Северной Америке и Сибири.

Август также был «рекордным» месяцем для пожаров, выпустив примерно 1384,6 мегатонны CO2 в атмосферу.

Лесные пожары в Арктике выбросили 66 мегатонн CO2 в период с июня по август 2021 года.

Расчетный СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходится 806 мегатонн.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости