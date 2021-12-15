2 января в Москве стартует «Ёлочный круговорот»

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15 декабря 2021, 15:52

Фото: pixabay.com

Начиная с 2016 года в Москве пройдет традиционный сбор новогодних ёлок «Ёлочный круговорот». Об этом сообщает «НИА Экология».

«Её главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора», — сказал заместитель столичного мэра Пётр Бирюков.

Сдать ёлку, сосну или пихту можно будет бесплатно. При этом важно, чтобы на дереве не оставалось ни игрушек, ни мишуры.

Сданные ели будут частично направлены на переработку, где превратятся в щепу, которая в последствии будет использоваться в вольерах животных и для благоустройства экологических троп.

А частично отправятся в зоопарк и послужат естественным природным настилом для животных и птиц.

В уходящем году «Ёлочный круговорот» помог собрать 44,5 тысячи новогодних ёлок.

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