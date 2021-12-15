Ученые нашли новый источник выбросов парниковых газов в Сибири

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15 декабря 2021, 14:27

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости».

При таянии вечной мерзлоты на так называемых едомах — возвышенностях Восточной Сибири, богатых органическим материалом, выделяется большое количество чрезвычайно активного парникового газа — закиси азота N2O. Такой вывод сделали финские, российские и немецкие ученые, опубликовавшие соответствующую статью в журнале Nature Communications. Об этом сообщает «Eco portal».

Едомные возвышенности занимают территорию, исчисляемую миллионами квадратных километров в Северном полушарии, и считаются источником сразу нескольких парниковых газов — в основном метана.

Закись азота обычно производится микробами в почве. И хотя этого газа в атмосфере не так много, как углекислого газа и метана, он оказывает гораздо более значительное влияние на повышение глобальных температур: в этом смысле его действие почти в 300 раз превосходит эффект от углекислого газа.

Исследователи из Университета Восточной Финляндии вместе с коллегами из других стран изучили долины рек Лена, и Колыма на северо-востоке Сибири и обнаружили, что по мере таяния вечной мерзлоты по краям рек выделяется в 10-100 раз больше закиси азота, чем обычно ожидается при таянии вечной мерзлоты. Дело в том, что по мере оттаивания почвы популяции микробов, продуцирующих N2O, растут, а популяции микробов, потребляющих N2O - наоборот, сокращаются.

Прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и в целом по земному шару. Осредненная по территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха (отклонение от среднего за 1961-90 гг.) составила +3.22 С – более чем на 1 градус выше предыдущего максимума 2007 года.

По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и составляет начиная с 1976-2020 гг. 0.51 С за десятилетие.

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