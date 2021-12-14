Актуальность угольной отрасли вызывает споры

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14 декабря 2021, 15:17

Фото: pixabay.com

Между Анатолием Чубайсом и неким представителем Минэнерго РФ состоялась дискуссия о судьбе углепрома. Чубайс считает, что экспорт угля в Китай снизится, так как государство, несмотря на сложности, идет в ногу со временем и в ближайшее время откажется от угля. В ответ на это представитель Минэнерго напомнил, что потребление угля за рубежом растет, а за первую половину этого года угольный экспорт вырос почти на 10% из-за роста спроса и поставок в страны АТР. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Для прекращения производства "грязного" топлива в России уже начинает формироваться своя антиуглеродная коалиция. Основная проблема углепрома не в том, что уголь используется в качестве источника энергии, а сама угледобыча, которая наносит вред окружающей среде.

Кузбасс, угольная кладовая России, – самый грязный сибирский регион. Для решения этой проблемы запускается масса акций и долгосрочных программ, в т.ч. программа "Чистый уголь – зеленый Кузбасс". Предполагаемые объемы финансирования программы - 5,5 млрд рублей.

Еще один проект по переработке хвостов угольного обогащения разрабатывается Институтом земной коры СО РАН. Ученым удалось получить качественный угольный концентрат, а также железосодержащий концентрат с массовой долей железа более 64%.

Помимо того, что эта технология поможет очистить окружающую среду, она может стать дополнительным источником дохода. Ученые уверяют, что разработка может окупить себя уже через год.

Россия добывает каменного угля в год порядка 400 млн т, более половины этого вала идёт на экспорт. На деле, увеличение добычи угля в Кузбассе создаёт более чем реальную угрозу здоровью местных жителей. Последовательный отказ от добычи и правильная рекультивация земель сохранит здоровье и изменит внешний облик угледобывающих районов.

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