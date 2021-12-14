Из-за изменения климата в России могут появится новые эпидемии

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14 декабря 2021, 14:08

Фото: pixabay.com

По мнению специалистов из Тюменского государственного медицинского университета (ТГМУ), глобальное потепление может привести к возникновению новых эпидемий в мире. По их словам, пандемия коронавируса может стать не последней эпидемией, с которой столкнется человечество уже в ближайшие годы. Об этом сообщает «Метеовести» со ссылкой на «Лента.ру».

По словам учёных, из-за изменения климата переносчики возбудителей опасных заболеваний могут начать мигрировать в северном направлении, в том числе в Россию. Благодаря повышению температуры им будет проще приспособиться к жизни в высоких широтах.

Учёные считают, что до настоящего времени многим видам переносчиков заболеваний не хватало тепла (суммарных сезонных температур), для того чтобы некоторые из них, такие как анофелес и ему подобные, могли обосноваться на территории России. Однако уже сейчас, заявили учёные, наблюдается достаточно высокий уровень миграции этих переносчиков заболеваний несмотря на закрытые границы.

Паразитолог отметила, что пока сложно предположить, какие именно паразиты приживутся в новых климатических условиях, а какие – нет. Тем не менее, есть риски появления членистоногих-переносчиков опасных заболеваний.

Миграции подвержены не только паразиты, но и некоторые виды птиц и животных, которые тоже в свою очередь несут свои болезни на новые климатические территории. При этом начинается новая конкуренция видов между собой за еду и пространство. Южные «мигранты» зачастую больше по размерам и сильней, что возможно будет заставлять местные виды уходить с привычных мест обитания.

Ещё одна угроза, как считают климатологи, это оттаивание вечной мерзлоты. Вместе с ней могут оживать неизвестные и опасные микроорганизмы и вирусы, с которыми человечество ещё не сталкивалось.

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