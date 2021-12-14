Ямочный ремонт обычной водой, гениальные дорожные решения из Якутии

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14 декабря 2021, 11:31

Фото: pixabay.com

Водители в Якутии успешно протестировали новый, в определенном смысле даже инновационный, метод ремонта дорог. Там для устранения ям, выбоин и других неровностей начали использовать обычную воду. Судя по видеоролику с места событий размещенному в соцсетях, такой способ прекрасно подходит для создания идеально ровных дорог морозной зимой.

При местных морозах вода замерзает очень быстро и образует сравнительно ровное покрытие. Температура воздуха в этой местности в последнее время держится на уровне -30...-40°C.

Ну скользко, конечно, с одной стороны, ну а с другой, сравнительно ровно.

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