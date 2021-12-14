Зоолог Шахпаронов рассказал, каких рептилий можно дарить на Новый год

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 декабря 2021, 09:51 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Если вы рассматриваете в качестве подарка на Новый год рептилию, остановите свой выбор на гекконе или агаме, советует доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.

Эти рептилии, по словам ученого, наиболее безопасны.

«Самые безопасные рептилии для подарка на Новый год - гекконы или агамы. Или маленькие ящерицы. Конечно, играть с ними нельзя - рептилии этого не выдержат. Естественно, все крупные рептилии достаточно опасные. Ну просто потому, что они царапаются и кусаются», - рассказал Шахпаронов Агентству городских новостей «Москва».

Он предупредил также, что прежде чем дарить кому-то экзотическое животно, следует хорошо подумать.

«Ящерицы требуют особого ухода. Поэтому стоит задуматься, прежде чем дарить таких животных друзьям или детям. Рептилиям необходимы специальные условия: специфические лампы, обогрев, определенный температурный режим. Пресмыкающееся гораздо более сложное животное, чем кот», - подчеркнул Шахпаронов.

Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить в Новый год и каникулы в среднем 18,5 тысячи рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости