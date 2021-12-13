В Казахстане восстановят службу прогноза селей

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13 декабря 2021, 15:07

Фото: Википедия, Последствия катастрофического селя 1921 года в городе Алма-Ата

Селевой опасности подвержены наиболее заселенные и промышленно развитые территории Казахстана. Одновременно они наиболее подвержены повышенным осадкам. Также известно, что юго-восточные и восточные окраины Казахстана являются высокогорными. Таким образом, налицо все природные предпосылки для основных экзогенных явлений – оползней и селей, способных внезапно превратится в ЧС.

В Научно-исследовательском центре национальной гидрометеорологической службы Казахстана (Казгидромет) будет работать подразделение по исследованию селевых процессов и разработке прогнозов селевой опасности. Научные работы будут направлены на усовершенствование методов прогноза и расчёта характеристик селей. Об этом сообщает «Метеовести» со ссылкой на сетевое издание Informburo.kz.

Сели возникают в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала.

Они представляют серьезную опасность, также как и оползни. Иногда скорость селевого потока может достигать 10 метров в секунду и более.

Основной задачей специалистов создаваемого подразделения станет обслуживание организаций, отвечающих за безопасность населения при воздействии природных явлений и оповещение населения и СМИ об угрозе селей в горных районах Казахстана.

Казгидромет в селеопасный период (с мая по сентябрь) будет давать консультации, сверхкраткосрочные прогнозы, штормовые предупреждения о селевой опасности.

Служба прогноза селей существовала в Казгидромете до 2018 года, затем её функции были переданы в организацию «Казселезащита». Опыт признан неудачным и функции прогнозирования снова переданы службе погоды.

Обладая большой массой и скоростью передвижения, сели разрушают сооружения, объекты инфраструктуры, уничтожают сельскохозяйственные угодья.

Прогноз селевых сходов очень важен, поскольку зачастую речь идет о жизнях людей. Для жителей горных и предгорных районов это очень актуальная тема, особенно в наших нестабильных климатических условиях и глобальном потеплении.

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