За последние три года погибла треть всех австралийских коал

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13 декабря 2021, 12:42

Фото: pixabay.com

В австралийской природе осталось около 58 тысяч коал, как уверены активисты, они тоже в опасности, всего три года назад популяция этих зверей была на одну третью часть больше. Об этом сообщает «НИА Экология».

Официальные источники заверяют, что коалы гибнут от лесных пожаров, которые буйствовали в лесах в 2019 и 2020 годах. Сильно ударила по численности зверей засуха – она не отступает последние 10 лет.

Сейчас активно идет сбор подписей в защиту этих животных, которые находятся на грани, точнее входят в список «уязвимых», который очень быстро изменится на «исчезающий» если не принять мер по сохранению вида.

Нужны программы по сохранению, возможно создание заповедника с постоянным проживанием этих очаровательных сумчатых.

Но решение должны принимать чиновники на государственном уровне. Активисты надеются, что правительство их услышит.

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