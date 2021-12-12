Классические скульптуры сгоревшего Нотр-Дама хотят заменить фресками современного искусства

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12 декабря 2021, 14:38

Фото: pixabay.com

О реставрации сгоревшего Нотр-Дама снова заговорили. Появились планы по восстановлению собора Парижской Богоматери, включая замену конфессиональных ящиков, алтарей и классических скульптур фресками современного искусства. Об этом сообщает «Dezeen».

А также в планах убрать конфессиональные ложи и алтари и проецировать на стены цитаты из Библии на разных языках, в том числе на мандаринском.

Нотр-Дам — один из старейших памятников архитектуры в мире. Его заложили в 12 веке. А сразу после пожара 2019 года власти города обещали восстановить собор без каких-либо изменений по историческим лекалам. Ведь собор является памятником Всемирного наследия и только во вторую очередь туристическим объектом.

Согласно Daily Telegraph, новые световые и звуковые эффекты, предназначенные для создания «эмоциональных пространств», также могут быть добавлены.

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