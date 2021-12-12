Британским охотникам на крупную дичь запретят ввозить трофеи домой

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12 декабря 2021, 14:01

Фото: pixabay.com

Охотникам запретят ввозить в Великобританию туши убитых животных, если они относятся к охраняемым видам — это закон, который должен вступить в силу в следующем году. Запрет будет распространяться на львов, носорогов, слонов и белых медведей. А также на все виды животных, которые находятся на грани исчезновения. Об этом сообщает «Тhe guardian».

Это не поможет бороться с браконьерством напрямую, но создаст для охотников серьезные препятствия. Удивительно, как подобное все ещё разрешено во многих странах. Особенно африканское сафари «убийств», где разрешена охота на жирафов или других крупных животных.

Запрет на ввоз коснется примерно семи тысяч видов животных, так что у любителей убийств ради забавы возникнут большие препятствия с трофеями. Министр окружающей среды Джордж Юстис сказал, «Мы будем лидировать в защите животных, находящихся под угрозой исчезновения, и помогать и поддерживать долгосрочное их сохранение».

Нарушение грозит охотникам сроком до 5 лет заключения, причем не важно, убил ли ты дикое животное или специально выведенное для охоты.

Борис Джонсон назвал трофейную охоту «отвратительной торговлей».

В России на своей территории и за её пределами, тоже необходим подобный закон. Нельзя убивать животных и птиц ради забавы. Сейчас не все виды находятся на грани исчезновения. Но ореолы обитания животных и птиц стремительно исчезают, человек захватывает всё новые и новые территории, что увеличивает конкуренцию за пропитание, территорию для выведения потомства и уменьшает количество пищи для диких животных и птиц.

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