Техника сна, которую использовал Сальвадор Дали, действительно работает

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 декабря 2021, 12:50

Фото: pixabay.com

Стадия между сном и явью называется гипногогия, или N1. Она длится всего несколько минут и слабо изучена, но может быть хорошим помощником в решении креативных задач. Некоторые из самых творческих умов в мире, в том числе Сальвадор Дали и Томас Эдисон, описали использование этой техники сна для поддержки творчества. Об этом сообщает телеканал «Наука». В этом состоянии люди видят разноцветные абстракции, начало снов и при этом все еще слышат, что происходит вокруг. Чтобы усилить творческий потенциал, нужно проснуться, как только реальность и сон начинают смешиваться. Исследование опубликовано в Science Advances , коротко о нем сообщает Live Science.

Дали и Эдисон научились улавливать это состояние. Они засыпали на стуле и держали в руках небольшой предмет (вроде ложки), который падал на пол в момент наступления дремоты. Звук удара будил, и начиналась работа.

Группа ученых под руководством Дельфин Удиетт из Парижского института мозга проверила, работает ли методика на обычных людях. В исследовании приняли участие 103 здоровых добровольца без проблем с засыпанием.

Они представили им математическую задачу, в которой они должны были угадать последнюю цифру в последовательности, и предоставили им два правила, которые они могли бы применять шаг за шагом, чтобы выяснить это. Но исследователи включили «скрытое правило», что восьмая цифра всегда была второй цифрой в последовательности. Если бы кто-то понял это, это значительно сократило бы время, необходимое для решения задачи.

В первой части эксперимента участникам было предложено решить 10 математических задач, используя эти два правила.

Затем им дали 20-минутный перерыв, в котором им сказали расслабиться и пробывать уснуть в удобном положении в полуоткидном кресле в темной комнате, положив руки за пределы подлокотников. В руках их попросили держать легкую чашку, на случай если они задремлют, то чашка должна упасть, разбиться и разбудить их. «Цель состояла в том, чтобы поймать специфический эффект сна N1 без какого-либо загрязнения других стадий сна», — сказал Удиетт.

Исследователи обнаружили, что 83% участников, которые провели не менее 15 секунд на стадии N1, обнаружили скрытое правило, по сравнению с 30% для тех, кто оставался бодрствующим или погружался в более глубокую стадию сна.

«Единственная разница между двумя группами — это одна минута», — сказал Удиетт. Это «своего рода впечатляющий результат». Но если участники погружались в сон N2, эффект исчезал. Поэтому авторы пришли к выводу, что существует «творческое сладкое пятно», которое может быть задействовано только в том случае, если люди легко улавливают эффект дремоты с более глубоким засыпанием.

Фото: Oudiette et al.

Неясно, почему стадия сна N1 повышает креативность, но поскольку это полупрозрачное состояние, в котором вы теряете контроль над некоторыми своими мыслями, но все еще в некоторой степени осознаете, это может создать «идеальное состояние, в котором у вас есть это свободное познание и странные ассоциации», — сказал Удиетт. На этом этапе у вас «также есть возможность поймать его, и вы получите хорошую идею».

Теперь исследователи надеются проверить влияние стадии сна N1 на различные типы творческих задач, возможно, некоторые с более реальным применением, сказал Удиетт. Еще одним интересным следующим шагом будет поиск способа специального нацеленного погружения в эту творческую стадию сна, чтобы люди могли использовать технику без необходимости держать чашку или другой предмет для пробуждения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости