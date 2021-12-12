На восстановление авандюны от туристов на Балтийской косе выделят 24,5 млн рублей

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12 декабря 2021, 11:59

Фото: Фото из архива Калининград.Ru

На восстановление авандюны на Балтийской косе выделят 24,5 миллиона рублей. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Мельников. Работы планируют начать в 2022 году, сообщает «Кgd.ru».

Проблемы с авандюной на Балтийской косе появились из-за большого количества неорганизованных туристов. Они протаптывают тропинки к морю, в результате чего появляются котловины выдувания. Несколько раз авандюну размывало, и вода доходила до посёлка.

Я согласен, что ситуация на Балтийской косе опасная. В бюджете уже заложено 24,5 миллиона рублей на восстановление авандюны для уплотнения и восстановления корня косы у форта «Западного». Это необходимо, чтобы не было перелива в посёлок. Коса будет восстановлена, — отметил Мельников.

Работы проведут специалисты «Балтберегозащиты». Точные сроки восстановления авандюны чиновник не назвал. Он также рассказал, что пока не нашли источник финансирования на берегоукрепление в районе форта. По словам Мельникова, только на подготовку проекта потребуется более 60 миллионов рублей.

Ранее укреплять авандюну своими силами начали местные жители. Военный пенсионер Константин Бобков при поддержке Института Океанологии имени Ширшова возводит специальные деревянные «клети», куда помещаются тина и листва. Таким образом, здесь смогут прорасти трава и кусты, защищающие дюны от разрушения.

Процессы абразии наблюдаются практически на всём побережье Калининградской области. Важно понимать, что пляж — самый эффективный гаситель волн. Если он достаточно широкий, то разрушение берегов не происходит. В этом случае волны не будут добивать до коренного берега.

Помимо туристов, пляжам угрожают климатические изменения. За температурой воздуха поднимается температура воды, а это ведет к дополнительным штормам, что однозначно не способствует сохранению пляжей. Также учёные ожидают поднятия уровня океана, а это значит, что море будет наступать на берег.

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