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11 декабря 2021, 16:20

Фото: pixabay.com

Площадь арктических льдов достигла годового минимума, который постоянно сокращается с 1978 года. В последние годы в Арктике фиксируются рекордно низкие коэффициенты уровня льда за всю историю спутникового мониторинга. Таянию льдов в Арктике в этом году была присвоена оценка 12 по шкале масштабности — говорится в отчете международной инициативы Copernicus Ocean. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

В 2021 году площадь арктических льдов сократилась до 4,72 млн кв. километров. В последние десять лет площадь арктического льда уменьшилась на 13 процентов относительно показателя 1979 года.

При этом, снижается и средняя толщина льдов в Арктике — к примеру, лед в Баренцевом море стал тоньше на 90 процентов.

Начиная с 2014–2021 годов Морская служба «Коперник» успешно внедрила уникальную службу мониторинга и прогнозирования океана. Она уникальна своим охватом, а также балансом между современной наукой и оперативными данными спутникового наблюдения. Например, волны, углерод, мутность, толщина морского льда и айсберги.

Эксперты подсчитали, что на регистрируемое в Северном Ледовитом океане потепление приходится примерно 4 процента общего глобального потепления Мирового океана. Глобальное потепление океана может ускориться из-за стремительного сокращения поступления льда из арктической зоны.

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