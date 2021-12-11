Сахалин уходит от угля

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11 декабря 2021, 09:24

Фото: Photo: instagram.com/tatyana_elenchuk, Global Look Press

На следующей неделе власти Сахалинской области представят климатическую программу региона до 2025. Пока из конкретных шагов известно следующее: больше 140 котельных переведут с угля на газ; доля транспорта на газе и электричестве увеличится до 50%; доля ВИЭ в выработке электричества вырастет до 28%. Об этом сообщает «Coala».

Всего в этом году в регионе выбросы составили 12,3 млн тонн, а поглотили – 11,1 млн. Другими словами, для достижения политики net-zero не хватает буквально 10%. Учитывая квоты на выбросы CO2 и крупнейший ветропарк на Дальнем Востоке, в достижение углеродной нейтральности поверить нетрудно.

Чистый воздух – это не только довольные местные жители, но и козырь в переговорах с Европой для политиков и бизнеса. Судя по заявлениям властей, в будущем экоэксперимент могут начать применять в Хабаровском крае, Приангарье, Калининградской области и Башкирии.

Кузбассу такие эксперименты, конечно, только снятся, в обще не очень понятно как угледобывающему регионы переходить на возобновляемые источники энергии. Возможно засыпать шахты и обустраивать поля для гольфа, перекраивая экономику полностью.

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