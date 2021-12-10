С целью изучения изменения климата в Антарктиде прорубят самый древний лёд

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10 декабря 2021, 15:31

Фото: pixabay.com

Антарктида представляет интерес не только в рамках изучения изменения климата Земли. В толщах льда часто обнаруживают останки древних существ. С целью выявления изменений климата, которые Земля пережила за 1,5 миллиона лет, учёные готовятся пробурить самый древний лёд Антарктиды. Европейские исследователи намерены достать образцы с глубины 3 тыс. метров, сообщает Moscow Daily News.

Ранее европейские ученые уже пробурили скважину глубиной 2774 метра и получили данные о температуре и количестве углекислого газа в атмосфере за 800 тыс. лет.

Исследование показало, что содержание CO2 и температура на планете менялись синхронно. Всякий раз, когда на Земле наступал ледниковый период и температура падала, концентрация парниковых газов в атмосфере также снижалась.

Эти циклы происходили примерно каждые 100 тыс. лет. Это связывают с небольшим изменением орбиты, по которой Земля движется вокруг Солнца.

Из альтернативных данных о климате, которые были получены при изучении океанических отложений, следует, что в более ранние периоды цикл был короче — около 41 тыс. лет. Решающим фактором, вероятно, было изменение наклона Земли.

Получив данные еще за 700 тыс. лет, исследователи рассчитывают выяснить, почему продолжительность циклов изменилась.

Первое место, где пройдет бурение, Купол C на востоке Антарктического плато, одно из самых экстремальных мест на Земле. Гляциологи, инженеры и техники будут работать на высоте 3233 м над уровнем моря. К счастью, сейчас там лето, и температура всего около -35°C. К проекту, названному Beyond EPICA, подключились эксперты из 10 европейских стран и 16 различных исследовательских институтов.

Некоторые ученые предупреждают, что во льдах тысячелетиями были законсервированы не только останки древних существ, но и различные вирусы и бактерии, которые могут пробудиться в результате таяния вечной мерзлоты.

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