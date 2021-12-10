Новогодний Парад планет

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10 декабря 2021, 14:34

Фото: Московский планетарий

Декабрь 2021 года — самый астрономический месяц уходящего 2021 года, он богат на астрономические события: полное затмение Солнца, комета Леонарда, обещающая стать самой яркой кометой года, наступление астрономической зимы и два звездопада. Об этом сообщает «Роскосмос».

Звездопад из созвездия Близнецы — в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. В 2021 году видимость Геминид ночью — не благоприятная. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

Солнечная система преподнесёт Новогодний подарок для всех любителей астрономии: на зимних каникулах на юге России можно будет за одну ночь увидеть все планеты Солнечной системы с бонусом в виде Луны и карликовой планеты Церера. Об этом сообщает «Naked Space».



1 января 2022 года на вечернем небе невооруженным глазом будут видны сразу 4 планеты: Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн. В местах без засветки можно попытаться рассмотреть и Уран - он должен быть виден на пределе возможности невооруженного глаза.

А вот Нептун уже потребует наличия телескопа. Между Ураном и Нептуном на небе спряталась карликовая планета Церера.



На утреннем небе, прямо перед рассветом можно будет найти красный Марс рядом с красной звездой Антарес из созвездия Скорпиона. Луна до 31 декабря будет видна на утреннем небе, а после 3 января – уже на вечернем.

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