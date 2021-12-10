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10 декабря 2021, 12:34

Фото: pixabay.com

Глобально все страны, которые поддерживают атом, можно разделить на три категории: Те, кто давно построил и эксплуатирует свои реакторы (США, Франция, Россия); Те, кто активно наращивает атомную генерацию (Китай, Южная Корея, Индия); Те, кто впервые строит АЭС (Белоруссия, Турция, Бангладеш, Египет). Об этом сообщает «Высокое напряжение».

По данным МАГАТЭ, сейчас в мире функционирует 441 реактор (394,5 ГВт). Они генерируют 10,5% от всей электроэнергии. Ещё 56 новых реакторов общей мощностью 57,4 ГВт строятся. Большая часть из них – почти 17,3 ГВт – в Китае. При этом недавно Китай обновил свои планы и собирается почти в 9 раз увеличить мощности новой атомной генерации - за 15 лет построить 150 реакторов и подвинуть США с места лидера.

Но это никого не удивляет в отличие от позиции Казахстана, который с момента независимости позиционировал себя как страна без ядерного оружия и вообще безъядерная. Многих повергло в шок, когда в ноябре этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти рассматривают строительство АЭС из-за намечающегося дефицита электроэнергии.

Если республика сумеет убедить испуганное население, то на этом пути все должно пройти гладко. Во-первых, под боком – «Росатом» и его компетенции. Во-вторых, Казахстан – крупнейший в мире производитель урана. В-третьих, у страны есть все технологии и возможности для создания ядерного топлива.

Единственная опасность такого количества реакторов – это поломки и отходы. Чернобыль и Фукусима-1 тому яркие примеры.

И все-таки вопрос остается открытым, куда девать отработанные блоки и отходы от АЭС. Экологи пока не видят решений этой проблемы, а станций все больше и больше.

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