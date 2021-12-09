Воздух в Белграде очищают «жидкими деревьями»

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9 декабря 2021, 16:11

Фото: eco.atomgoroda.ru, НИА Экология

В Белграде появился биореактор с микроводорослями. Установленный посреди улицы зелёный бокс заполнен 600 литрами воды, в которой живут водоросли. Об этом сообщает «НИА Экология».

Биореактор с «жидкими деревьями» способен захватывать и удерживать углекислый газ и, благодаря фотосинтезу, продуцировать кислород. Объёма в 600 литров хватает, чтобы заменить два взрослых дерева или лужайку площадью в 200 квадратных метров.

Являясь одним из самых грязных городов Сербии, Белград, расположенный рядом с двумя угольными электростанциями, рассматривает такие реакторы как альтернативу деревьям там, где посадить их не представляется возможным.

По данным ООН, 90 процентов населения планеты дышат грязным воздухом. Это приводит к хроническим болезням и миллионам смертей в год, Такое зачастую невидимое загрязнение снижает иммунитет и подрывает здоровье новорождённых.

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