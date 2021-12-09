На Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться здания

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9 декабря 2021, 15:45

Фото: Устойчивость новой пятиэтажки в Салехарде опасений не вызывает: датчики на 12-метровой глубине показывают минус пя

В поселке Пангоды пошел трещинами 47-квартирный дом. Его состояние признано аварийным. А ведь он сдан в эксплуатацию всего пять лет назад. Не удержался на мерзлоте, оказавшейся вовсе не вечной. На Ямале это не единичный случай - подобных в нынешнем веке зафиксировано немало. И судя по тому, что климатическая стрелка идет вверх к повышению температуры, в ближайшем будущем крен дадут практически все постройки на мерзлоте. Об этом сообщает «Российская газета».

Облик у города Салихарде достаточно современный, с высотными жилыми домами, внушительными офисными и торговыми зданиями, спортивными, образовательными и культурными центрами, и все это построено по строительным нормам и правилам с учетом вечной мерзлоты, которая как оказалась совсем не вечная.

Агрессивные волны тепла уже и на Полярном круге несколько ослабили, размягчили грунты, еще вчера казавшиеся строителям незыблемыми. Плюс сам город генерирует тепло. Любые протечки труб холодной или горячей воды подмывают основание.

На Ямале к формированию системы автоматического температурного мониторинга грунтов приступили в позапрошлом году. В Салехарде сейчас термометрические наблюдения ведутся за пятью строениями.

Ямальские города, лежащие южнее, последствия изменения климата стали ощущать раньше. Надым - с середины 1990-х годов. Тогда здесь в течение нескольких лет были признаны аварийными пять пятиэтажек, три промышленных корпуса. Еще с десяток зданий, по свидетельству замначальника инженерно-технического центра дочернего предприятия Газпрома Алексея Осокина, испытывали существенные деформации.

Восстановление несущей способности фундаментов, усиление конструкций обходится в копеечку. Один из многоквартирных домов спасли промораживанием талика - незамерзшего участка грунта, применив парожидкостные термостабилизаторы.

Правда, дом оказался в частоколе выступающих из земли конденсаторов, но тут уж не до эстетики. Спасли тогда глубинной инъекцией цементного раствора и бандажом начавшийся было расползаться детсад, который, как признается Осокин, добавил ему седых волос.

Разрушительные явления наблюдаются сегодня в ряде муниципалитетов ЯНАО. Так, в Новом Уренгое «заплясал» нововозведенный жилой комплекс - одна из четырех проблемных многоэтажек в итоге вообще демонтирована.

Сейчас как никогда необходимо в срочном порядке редактировать Федеральный закон, все СНИПы о строительстве, нормы и правила, все что касается вечной мерзлоты. Необходим мониторинг практически всех зданий, лучше предотвращать своевременно, хотя это и дорого, чем полностью демонтировать.

В Минприроды оценили ущерб России от таяния вечной мерзлоты. Ученые сходятся во мнении, что к 2050 году он может достигнуть пяти триллионов рублей.

Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, по его словам, подобные потери предсказали специалисты из МГУ, РАН и «Гидроспецгеологии». Величина ущерба будет зависеть от скорости деградации мерзлоты, отметил министр.

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