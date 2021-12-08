Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки

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8 декабря 2021, 14:59

Фото: pixabay.com

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, это уже четвертое землетрясение с начала этого месяца. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения находился в 146 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск на глубине 61 км под морским дном. В населенных пунктах подземные толчки не ощущалось, угроза цунами не объявлялась, - сказали в МЧС.

Ранее серия землетрясений на Камчатке наблюдалась 1, 2 и 4-го декабря, с наибольшей магнитудой от 3,8 до 4,5 балла по шкале Рихтера. Все очаги находились в Тихом океане на разной глубине.

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