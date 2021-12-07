НАСА: Изменение климата увеличивает температуру в океанах, что способствует формированию природных катаклизмов

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7 декабря 2021, 15:03

Фото: pixabay.com

Изменение климата увеличивает температуру в океанах и повышает вероятность того, что шторма будут усиливаться чаще и быстрее, это явление ученые NASA продолжают изучать.

«В условиях изменения климата более точная информация о том, как развивается и усиливаются шторма, может помочь улучшить погодные модели и нашу способность прогнозировать риск экстремальных погодных условий», - сказала Карен Сен-Жермен, директор отдела наук о Земле НАСА. «Эта информация не только углубляет наше научное понимание меняющихся земных процессов, но и может помочь информировать сообщества по всему миру».

Шторма начинаются с быстро поднимающегося водяного пара и воздуха, которые создают высокие облака, формирующие дождь, град и вспышки молний. Чем больше масса водяного пара и воздуха, который переносится вверх в атмосферу, тем выше риск экстремальных погодных условий. Этот вертикальный перенос воздуха и водяного пара, известный как конвективный поток массы (CMF), остается одним из величайших неизвестных факторов в изучении погоды и климата.

Увеличение интенсивности штормов говорит об изменении погодных и климатических моделей, что мы сейчас и наблюдаем.

Также на формирование погоды влияют пожары и облака.

Южная Африка производит почти треть растительного горения в мире, которое отправляет частицы дыма в атмосферу, где они в конечном итоге смешиваются со стратокучевые облаками над юго-восточной частью Атлантического океана. Исследование «Наблюдения облаков над аэрозолями и их взаимодействиями» показывает изменения в глобальных температурах поверхности и осадках в новой климатической модели Земли.

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