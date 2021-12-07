Ученые придумали, как лечить бактериальные инфекции при помощи лазера

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7 декабря 2021, 13:50

Фото: pixabay.com

Исследователи Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета штата Аризона придумали убивать супербактерии с помощью коротких лазерных импульсов. Об этом сообщает «Город будущего».

Из-за злоупотребления антибиотиками обычные болезнетворные бактерии превращаются в супербактерии — привычные препараты их уже не убивают. Ученые придумали, как уничтожать бактерии с лекарственной устойчивостью при помощи предельно коротких лазерных импульсов, которые не повреждают клетки человека. Эффективность метода проверили на золотистом стафилококке, кишечной палочке и восковой бацилле, которая вызывает пищевые отравления. Во всех случаях лазеры нейтрализовали более 99,9% бактерий.

Как отмечают разработчики, их технологию потенциально можно применять не только для лечения бактериальных инфекций и обработки ран, но и при сепсисе.

В России медицинский лазер в основном применяется в качестве бескровного скальпеля, также в глазной хирургии, например в офтальмологии для коррекции зрения и лечения отслаивания сетчатки, удаление катаракт. Обширно используется в косметологии, удаление шрамов, выведение татуировок, устранение участков пигментации кожи. Если лазерная технология будет бороться с инфекциями, возможно нас ждет медицинский научный прорыв.

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