Африку поразила небывалая засуха, 26 миллионов человек голодают
7 декабря 2021, 13:05
По меньшей мере 26 миллионов человек борются за продовольствие после последовательных ничтожно малых сезонов осадков на Африканском Роге. Об этом сообщает «BBC».
Ситуация уже настолько плоха, что дикие животные гибнут сотнями, а пастухи сообщают о потерях до 70% своего скота.
Засуха в северной Кении, большей части Сомали и южной Эфиопии, по прогнозам, сохранится, по крайней мере, до середины 2022 года, что ставит под угрозу жизни людей.
Изменение климата уже происходят и это катастрофично. Где-то людей сносит потоками воды, где-то из-за жары начинаются небывалые пожары и засухи. Такие продолжительные засухи непривычны даже для стран с жарким климатом. И этот природный катаклизм - наглядный пример.
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