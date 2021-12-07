Африку поразила небывалая засуха, 26 миллионов человек голодают

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7 декабря 2021, 13:05

Фото: Би-би-си по Африке Энн Сой из Ваджира на севере Кении

По меньшей мере 26 миллионов человек борются за продовольствие после последовательных ничтожно малых сезонов осадков на Африканском Роге. Об этом сообщает «BBC».

Ситуация уже настолько плоха, что дикие животные гибнут сотнями, а пастухи сообщают о потерях до 70% своего скота.

Засуха в северной Кении, большей части Сомали и южной Эфиопии, по прогнозам, сохранится, по крайней мере, до середины 2022 года, что ставит под угрозу жизни людей.

Изменение климата уже происходят и это катастрофично. Где-то людей сносит потоками воды, где-то из-за жары начинаются небывалые пожары и засухи. Такие продолжительные засухи непривычны даже для стран с жарким климатом. И этот природный катаклизм - наглядный пример.

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