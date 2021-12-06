Shell планирует подводные взрывы во время пика миграции китов с детенышами

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6 декабря 2021, 15:43 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Нефтяной гигант будет проводить подводные взрывы для обнаружения глубоководных запасов нефти и газа, на своих судах в течение пяти месяцев, начиная с 1 декабря. Об этом сообщает «Euronews Green».

Они будут барражировать между заливом Морган на юге и Порт-Сент-Джонсом - районом, известным как Дикий берег.

Эти взрывы генерируют громкие ударные волны, которые проникают через три км воды и на 40 км в земную кору под морским дном, нанося вред морской жизни флоре и фауне.

В петиции Oceans Not Oil Coalition, говорится, что взрывы оставят китов, дельфинов, тюленей, пингвинов, акул и даже крабов «в панике и разного рода увечьях», добавив, что корабль будет работать круглосуточно, стреляя из пневматических пушек каждые 10 секунд.

Разрушительные исследования Shell начнутся как раз в тот момент, когда семьи китов с детенышами начинают миграцию в ледяные места кормления в Антарктиде в этом году, а это означает, что многие из них могут пострадать или погибнуть по пути.

«В то время, когда мировые лидеры дают обещания и принимают решения отойти от ископаемого топлива, потому что наука о климате показала, что мы не можем сжигать наши существующие запасы (не говоря уже о бурении для большего), — добавляет он, — морская нефтегазовая операция Phakisa все сильнее подталкивает к тому, чтобы получить в свои руки местные поставки газа».

Хэппи Хамбуле является старшим менеджером кампании по климату и энергетике Гринпис Африки и называет компанию Shell «климатическим преступником».

Южная Африка является одним из лучших мест в мире для наблюдения за китами и дельфинами. Ежегодные посещения горбатых китов и наличие огромных стай дельфинов круглый год представляют удивительные возможности для наблюдения как с суши, так и с лодок.

Горбатые киты мигрируют в более теплые воды южной Африки в период с июня по декабрь, чтобы спариваться и выращивать потомство.

«Выросший в одном из самых нетронутых районов, оставшихся на этой планете, и наблюдающий за миграцией китов на протяжении многих лет, для меня очень много значит бороться за защиту и сохранение этого района и морской жизни, которая будет затронута, если эта сейсмическая съемка будет продолжаться», — добавляет Трейси Картер, местная жительница и борец за китов.

«Я, честно говоря, была шокирована тем, что после саммита COP26 у Shell хватило наглости продолжить сейсмические исследования, когда мир должен отойти от ископаемого топлива. Не было абсолютно никакого публичного уведомления южноафриканцев по этому вопросу».

В одном из исследований ученые подтвердили, что в разных размерных классах морских организмов (от бактерий до китов) количество биомассы почти не отличается. Но человек нарушает эту закономерность.

На все размерные классы морской флоры и фауны приходится примерно одинаковое количество биомассы. Например, бактерии на 23 порядка меньше, чем синий кит, их численность также на 23 порядка выше.

В результате выводы оказались неутешительными, до 1850 года распределение биомассы в океане было равномерным, чего нельзя сказать о современности. Крупные рыбы и морские млекопитающие, такие как дельфины, потеряли 2 гигатонны биомассы (сокращение на 60%), а самые крупные киты уничтожены на 90%.

Также учеными были проанализированы раны китов, выброшенных на берег, статистика трагична. Почти у 70 % найденных на берегу и обследованных китов были раны не совместимые с жизнью, а это столкновения с кораблями, баржами и многоэтажными коммерческими круизными лайнерами, многие из которых даже не замечают, что произошло столкновение.

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