В этом году новогоднюю елку можно вырастить из карандаша

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6 декабря 2021, 14:50

Фото: Copyright Ростковый карандаш, «Еuronews»

Датский стартап начал делать карандаши, из которых можно выращивать деревья или растения и даже новогоднюю елку. И это не какие-то старые елки – это рождественский сорт.

Идея состоит в том, чтобы экологически правильно использовать продукты, в данном случае карандаши, даже после того, как они были заточены слишком много раз. Об этом сообщает «Еuronews».

Карандаш сделан из древесины, собранной по принципам устойчивого развития. Когда он заканчивается, его можно просто посадить в землю: в кончике есть капсула с семенами.

Ежегодно для производства карандашей вырубается около 82 000 деревьев – это отличный способ для восстановления ресурсов земли.

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