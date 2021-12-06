Гринпис России просит ТЦ отказаться от одноразовых украшений к Новому году

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6 декабря 2021, 12:56

Фото: pixabay.com

Организация предлагает перейти на многоразовый праздничный декор и упаковку. Greеpeace России направил обращения в популярные торговые центры и сети страны с призывом отказаться от одноразовой праздничной упаковки и украшений залов к Новому году. В пресс-центре организации отмечают, что главная часть отходов, которая остаётся после праздников, не перерабатывается и складируется на свалках. Это преимущественно обёрточная одноразовая бумага с пластиковым покрытием. Также сюда относятся блёстки и другие украшения, в состав которых входят микропластик и опасные химические вещества. Об этом сообщает «НИА Экология».

Эксперты обращают внимание, что даже перерабатываемый мусор после праздников остаётся в огромных количествах. Соответствующие заводы сортируют и обрабатывают их не менее месяца. Необходимо отказаться от использования и продажи одноразовых изделий, пластиковых и бумажных пакетов. Вместо них можно выбрать многоразовые украшения и предметы декора.

В этом году уже достаточно внеплановых отходов от пандемии коронавируса. По данным группы по защите океана Oceans Asia — более 1,5 из 52 миллиардов произведенных в этом году медицинских масок могло попасть в мировой океан в этом году.

Только за в 2020 год полтора миллиарда одноразовых масок попало в океан, на их разложение потребуется 450 лет. Остальная часть попадает на полигоны, и только малая идет на переработку.

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