Экологические новости недели: Генри Джи заявил, что Homo Sapiens ждёт вымирание, Россия потеряла в Арктике полуостров

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 декабря 2021, 11:36 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Самой коварной угрозой для человечества является то, что называется «долг вымирания». Британский палеонтолог Генри Джи заявил, что Homo Sapiens, как вид, нестабильны, и их ждёт гибель. В Арктике на Земле Франца-Иосифа практически полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, а французским банкам запретили финансировать «Арктик СПГ-2» на Ямале из-за потепления климата, несмотря на участие в нём французской компании «TotalEnergies». Аварийность на производствах топливно-энергетических комплексов России выросла на 22%.

«Человечество обречено на вымирание», —заявил на прошлой неделе Генри Джи, палеонтолог, эволюционный биолог и редактор журнала Nature. Деградация среды обитания, низкая генетическая изменчивость и снижение фертильности обернутся для Homo sapiens коллапсом.

Причин несколько - начиная от ядерного уничтожения, до перенаселения планеты. Генри Джи уверен, что идёт повреждение генетического материала: доказано, что у пар, живущих в загрязнённых районах, чаще рождается нездоровое потомство. А сейчас загрязнённые районы повсюду. Далее следует экономический фактор. Постоянный рост производства исчерпывает ресурсы, и многим людям может их просто не хватить.

«И, как палеонтолог, я рассматриваю виды млекопитающих, которые приходят и уходят довольно быстро, появляясь, процветая и исчезая через миллион лет или около того», - резюмировал свою идею Генри Джи.

Летопись окаменелостей указывает на то, что Homo sapiens существует уже около 315 000 лет, но большую часть этого времени вид был настолько редким, что был близок к исчезновению, возможно, не один раз. Самой коварной угрозой для человечества является то, что называется «долг вымирания». Наступает время в прогрессе любого вида, даже тех, которые, кажется, процветают, когда вымирание будет неизбежным, независимо от того, что они могут сделать, чтобы предотвратить его. Причиной вымирания обычно является отсроченная реакция на потерю среды обитания. И главная причина нестабильности: все виды, даже процветающие, рано или поздно вымирают. И мы — не особенные.

Арктика теплеет. На прошлой неделе стало известно, что на Земле Франца-Иосифа практически полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. В итоге образовался пролив шириной три километра. Таким образом выяснилось, что полуостров оказался ледником, полностью. Оставшаяся часть — тоже кусок ледника, стоящий на отмели.

Теперь придется вносить изменения в карту острова, поскольку она безнадежно устарела. В 1894 году Фритьоф Нансен, открыв новый остров в архипелаге Франца Иосифа, предполагал, что их два. Один - больший по размеру, он назвал Ева, в честь жены, меньший из них - Лив, в честь дочери. Позже выяснилось, что это один остров, который стали именовать Ева-Лив. Специалисты считают, что в связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются, на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.

Из-за потепления климата в Арктике власти Франции запретили своим банкам вкладываться в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Против финансирования выступали разные экологические организации, в том числе и «Друзья Земли». Они считают, что мегапроект, расположенный в центре региона, который «нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты», может нанести серьезный ущерб экологии. Проект уже заключил кредитные соглашения на сумму до €9,5 млрд. Больше половины средств предоставили китайские и японские кредиторы. В Париже запрет решили ввести даже несмотря на то, что в проекте завода по производству сжиженного природного газа участвует французская компания TotalEnergies.

Поясняем: «Арктик СПГ-2» — второй завод НОВАТЭКа по производству СПГ. Его построят на базе «Утреннего» месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также на минувшей неделе были обнародованы печальные статистические данные этого года заместителем главы Ростехнадзора Александром Дeминым, который подчеркнул, что аварийность на производствах топливно-энергетических комплексов России выросла на 22% по сравнению с прошлым годом, а рост несчастных случаев со смертельным исходом составил 26%.

Он отметил, что, например, в сфере нефтедобычи рост аварийности на текущий момент превышает 60%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось на 25%.

По оценкам Ростехнадзора, человеческий фактор является причиной 60% аварийных и несчастных случаев.

Чаще всего причиной аварий становится неквалифицированный персонал, который допускается к работе, а также привлечение подрядных организаций, не имеющих профессиональной подготовки для поставленной задачи. Правда бывает ещё суровее. Последняя трагедия на шахте «Листвяжной» в Кузбассе, показывает, что 51 человек погиб в результате бездействия руководства шахты в попытке получения сверхприбылей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости