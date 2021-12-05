Палеонтолог заявил, что Homo Sapiens как вид нестабильны, и их ждёт гибель

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5 декабря 2021, 13:19

Фото: pixabay.com

«Человечество обречено на вымирание» —заявил Генри Джи, палеонтолог, эволюционный биолог и редактор Журнала Nature. Деградация среды обитания, низкая генетическая изменчивость и снижение фертильности обернутся для Homo sapiens коллапсом. Мнение опубликовано в «Scientific American».

Причин несколько. Во-первых, снижение рождаемости и повреждение генетического материала: доказано, что у пар, живущих в загрязнённых районах, чаще рождается нездоровое потомство. А загрязнённые районы повсюду.

Еще одной заботой, помимо ядерного уничтожения, является перенаселение планеты.

Далее — экономический фактор. Постоянный рост производства исчерпывает ресурсы, и многим людям может их просто не хватить.

Как палеонтолог, я рассматриваю его в долгосрочной перспективе. Виды млекопитающих, как правило, приходят и уходят довольно быстро, появляясь, процветая и исчезая через миллион лет или около того. Летопись окаменелостей указывает на то, что Homo sapiens существует уже около 315 000 лет, но большую часть этого времени вид был редким — настолько редким, что он был близок к исчезновению, возможно, не один раз.

Самой коварной угрозой для человечества является то, что называется «долг вымирания». Наступает время в прогрессе любого вида, даже тех, которые, кажется, процветают, когда вымирание будет неизбежным, независимо от того, что они могут сделать, чтобы предотвратить его. Причиной вымирания обычно является отсроченная реакция на потерю среды обитания.

И главная причина нестабильности: все виды, даже процветающие, рано или поздно вымирают. И мы — не особенные.

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