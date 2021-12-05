Создана рентгеновская установка для деревьев позволяющая диагностировать болезнь не нарушая целостность стволов

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5 декабря 2021, 12:27

Фото: pixabay.com

Ученые из Якутии сконструировали рентгеновский аппарат, который позволит выявлять гниль и другие повреждения внутри ствола растущего дерева, не нарушая его целостность. Об этом сообщают «Известия».

Принцип действия переносной установки очень схож с привычной всем флюорографией. Создатели прибора довольны его скоростью и ценой, а эксперты призывают не забывать о безопасности людей и указывают на ограничения применения нового оборудования. Весит прибор около 10 кг, так что с ним легко можно просканировать большие территории.

Даже в медицине стараются не делать флюорографию чаще одного раза в год, а работа в кабинете признается вредной. А здесь лес или парк, ну даже если выборочно, то все равно не очень безопасно для человека, а для дерева – это небольшой снимок участка его ствола, а не в его рост целиком. Изобретение очень интересное, но требует доработки.

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