В Арктике увеличились показатели выброса метана

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4 декабря 2021, 17:45

Фото: pixabay.com

Арктический совет по вредным выбросам в регионе подвел итоги уходящего года. Согласно отчету, серьезное опасение вызывает повышение эмиссии метана. Метан относится к парниковым газам, которые ускоряют глобальное потепление. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Согревающий эффект метана в 80 раз больше, чем у углекислого газа. Потепление Арктики может разрушить слой вечной мерзлоты, что приведет к еще большим выбросам. Все это негативно отразится на климате планеты. Также с таянием льда вскроются могильники сибирской язвы и других опасных микроорганизмов и бактерий, что может привести к новым очагам эпидемии.

С мая текущего года совет проходит под председательством России. Наша страна предлагает реализацию комплексной программы по четырем основным направлениям. В первую очередь, это поддержание устойчивости и жизнеспособности коренных народов Севера, а также их адаптация к жизни в условиях климатических изменений. Второе направление охватывает охрану экологии и снижение негативных последствий глобального потепления. Еще один курс взят на социально-экономическое развитие региона. Последнее направление включает укрепление и расширение влияния Арктического совета.

Так, например в этом году Евросоюзом была поддержана экологическая инициатива России о поднятие затопленных атомных лодок и опасных реакторов со дна Карского моря в Арктике. Самые опасные из них атомные лодки К-27 и К-159. Ориентировочная стоимость подъёма шести реакторов со дна предварительно оценена в 278 млн евро.

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