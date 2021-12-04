В Приморье демонтировали «китовую тюрьму»

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 декабря 2021, 16:07

Фото: pixabay.com

Амурская природоохранная прокуратура (Приморский край) добилась ликвидации «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Договоры были расторгнуты в октябре - ноябре 2020 года, но бухту не освободили от вольеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас плавучие конструкции, принадлежавшие ООО «Лакколит», демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода «в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению».

В 2018 году в «китовой тюрьме» в бухте Средняя нашли 11 косаток (все они детеныши) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных незаконно выловили для продажи. В 2019 году всех выпустили на волю.

Сейчас принят закон на запрет отлова косаток и белух до 2023 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости