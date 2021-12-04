Ученые предупредили о риске вторжения инопланетных организмов на Землю

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4 декабря 2021, 13:12

Фото: pixabay.com

Космос становится новым рубежом риска биобезопасности. Освоение и использование космоса в настоящее время переживает революцию включая частные космические корабли. Внеземные организмы, попав на наш космический корабль, могут заразить Землю, предупредили ученые.

Риск вторжения пока невелик, но шансы продолжают расти по мере исследований космоса. Работа опубликована в журнале BioScience, сообщает телеканал «Наука».

«Поиск жизни за пределами нашего мира — захватывающее занятие, которое может привести к удивительным открытиям, — сказал ведущий автор исследования Энтони Риккарди, профессор биологии вторжения из Университета Макгилла в Монреале. — Однако ввиду увеличения количества космических миссий (в том числе тех, которые предназначены для доставки образцов на Землю) крайне важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях».

Наиболее вероятные формы жизни, которые мы можем обнаружить, будут микробными и напоминать бактерии, считают ученые. Риск межпланетного заражения весьма низок, поскольку суровые условия открытого космоса затрудняют выживание организмов, случайно попавших на внешнюю оболочку космического корабля. Тем не менее осторожность следует соблюдать, особенно ориентируясь на земной опыт — как инвазивные виды оказывали воздействие на экосистемы других материков.

Известен случай, когда израильский космический корабль Beresheet врезался в Луну в 2019 году, имея на борту тысячи тихоходок — микроскопических животных, которые могут выживать в экстремальных условиях, включая космический вакуум. В 2021 году в журнале Astrobiology было опубликовано исследование, которое заключило, что тихоходки не пережили столкновения с Луной, но этот инцидент демонстрирует возможность переноса биологических организмов между планетами.

Эволюционная динамика захватчиков также может сбить с толку все прогнозы и предсказания. Интродуцированные микробные организмы могут претерпевать быстрые генетические изменения на нашей планете и в нашем климате или гибридизировать с земными штаммами.

Планеты и спутники и так обмениваются биоматериалом через метеориты. Но ускорять этот процесс из-за несоблюдения элементарных требований безопасности чревато биологической катастрофой.

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