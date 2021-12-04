В Арктике на Земле Франца-Иосифа растаял полуостров

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4 декабря 2021, 12:34

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Арктические катаклизмы: на Земле Франца-Иосифа растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. В итоге образовался пролив шириной три километра. Отчего все это произошло — выясняют. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Уже известно, что полуостров оказался полностью ледником. Оставшаяся часть — тоже кусок ледника, стоящая на отмели.

Теперь придется вносить изменения в карту острова — она безнадежно устарела.

В 1894 году Фритьоф Нансен, открыв остров, предполагал, что их два. Один он назвал Ева в честь жены, маленький - Лив, в честь дочери. Позже оказалось, что это один остров. Теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается. Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году.

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