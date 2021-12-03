В Перу обнаружили мумию доинского периода

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3 декабря 2021, 16:38

Фото: State University of San Marcos

В нашем мире уже давно известно о методах мумификации. Причем такая практика осуществлялась на многих континентах. Как информирует «НБН», благодаря тому, что ученые время от времени находят мумии, у них есть возможность исследовать то, как в древние времена жили люди – их традиции, одежду, способ питания, заболевания, способы мумификации.

В близи столицы Перу, а точнее города Лима, исследователи наткнулись на необычную находку – подземную гробницу. В ней была обнаружена весьма необычная мумия. В итоге выяснилось, что в гробнице были найдены останки тела человека доинской эпохи. Также отмечается, что мумию похоронили между 800 – 1200 годами нашей эры.

Телу мужчины по существовавшей тогда традиции была придана сидящая поза эмбриона. Чтобы она сохранялась на протяжении веков, тело покойного было крепко связано веревками. Задумка себя оправдала - мумия до сих пор находится в той же позе, что и при погребении. Рядом с останками археологи обнаружили различный погребальный инвентарь, включая глиняную посуду, каменные орудия труда.

Кроме того, весьма необычном является и то, что человек закрыл свое лицо руками.

Исследователи заявляют, что, по всей вероятности, это был распространенный на территории Перу сложный погребальный обряд. На момент смерти мужчине было до тридцати лет.

По косвенным признакам ученые установили, что умерший был жителем высокогорных районов Анд. В настоящее время мумия отправлена на радиоуглеродное датирование, которое позволит уточнить ее возраст.

Кахамаркилья - это «глинобитный» город, который служил важным торговым центром в период расцвета культуры Лимы. Он занимает площадь около 167 га, что делает его одним из крупнейших археологических памятников в стране.

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