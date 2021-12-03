Лунная пыль может помешать колонизации Луны и представляет смертельную опасность для человека

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

3 декабря 2021, 14:38

Фото: pixabay.com

Миссии «Аполлона» помогли ученым получить образцы пыли со спутника Земли. Выяснилось, что в ней содержится большое количество соединений, отрицательно влияющих на клетки организма человека. В ходе проведенного учеными из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке исследования удалось выявить, что 90% клеток при взаимодействии с лунной пылью погибает. Об этом сообщает «Novostivl».

Еще одной проблемой является абразивность лунной пыли. Поскольку на Луне отсутствуют ветра, частицы пыли не разрушаются и не шлифуются, оставаясь острыми, как стекло. Они могут врезаться в клетки легких космонавтов, наносить вред технике, ее невозможно с легкостью смахнуть, как земную пыль.

Более того, частицы лунной пыли могут быть электростатически заряженными, так что пыль фактически левитирует над лунной поверхностью, прилипая к оборудованию и забиваясь в трещины. В открытом космосе от токсичной пыли космонавты защищены герметичным скафандром. Однако если предположить, что в будущем на Луне будет создана колония для жизни людей, очевидно, что рано или поздно частицы пыли проникнут в эту среду. Поэтому в настоящее время инженеры активно работают над тем, чтобы защитить человечество от этой опасности.

Пыль представляет опасность и для скафандров, которые могут повреждаться и прорезаться. Так что вопрос экипировки будущего стоит в буквальном смысле остро для будущих учёных, туристов или жителей Луны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости