В Великобритании каждое третье сообщение о заболевании после купания оказалось связано с загрязнением воды

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3 декабря 2021, 13:58

Фото: pixabay.com

В 2021 году в Великобритании зарегистрировали более 5,5 тыс. случаев слива канализационных стоков в реки — на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «plus-one».

По данным экспертов, большинство сбросов произошло в период с 15 мая по 30 сентября, когда в стране продолжается купальный сезон. Ученые взяли пробы воды в восьми местах отдыха по всей стране. В шести из них анализы показали превышение допустимого уровня кишечной палочки.

По словам профессора микробиологии Европейского центра окружающей среды и здоровья человека Уильяма Гейза, загрязнение окружающей среды способствует «тихой пандемии» устойчивых к противомикробным препаратам инфекций.

В SAS отметили, что каждое третье сообщение о заболевании после купания оказалось связано с загрязнением воды в местах отдыха.

Коммунальные предприятия сбрасывают неочищенные стоки в реки во время сильных дождей, когда ливневые потоки переполняют коллекторы. Исследователи указывают, что в последнее время подобные сливы заметно участились.

Взрывной рост численности населения с начала 20 века увеличил потребность каждого жителя с 140 до 780 литров в сутки. Сегодня от дефицита чистой воды страдает более 40% мирового населения. А с изменением климата, проблема чистой воды будет носить катастрофический характер, который связан напрямую со здоровьем и выживанием человечества.

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