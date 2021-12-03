Человечество научилось бороться с повышением уровня моря, поможет ли ему этот опыт в будущем

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3 декабря 2021, 11:36 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Jan Arkesteijn, Общественное достояние, wikimedia.org

За долгие годы своего существования, человеческая цивилизация научилась укрощать и приручать природу и даже менять её ландшафт для удобства проживания и ведения сельского хозяйства и животноводства. В Нидерландах находится уникальный и масштабный проект рукотворного происхождения – морская стена. Об этом подготовил материал ютьюб-канал «Парадокс». Пример Нидерландов сейчас очень актуален, поскольку из-за глобального потепления уровень Мирового океана повышается и есть опасность, что многие территории вскоре уйдут под воду.

Нидерландская дамба Афслёйтдейк была самой длинной дамбой в мире на протяжении 78 лет. Нидерланды (в переводе на русский «низкие земли») известны как страна, которую пришлось в буквальном смысле отвоёвывать у воды, первые дамбы люди возвели на этой территории более двух тысяч лет назад, причем тогда уровень моря был ниже по сравнению с нынешним. За длительный срок борьбы с постоянными наводнениями, голландцы успели накопить бесценный опыт по борьбе с наступающей водой. Большинство людей как минимум один раз в своей жизни слышали, что немалая часть теперешней территории Голландии была отвоёвана у моря. Но, так как уровень моря в зависимости от погодных условий может подниматься и приводить к затоплению низменных территорий, а именно они преобладают в Голландии, то наводнения были привычным явлением в прошлом этой страны.

Главные и практикуемые ими методы борьбы на территории с морем — это использование песка для увеличения пляжей и дюн. Также они практикуют расширение речных русел и строительство дамб.

Афслёйтдейк была построена 1927-1933 годах. Она отгородила залив Зёйдерзе от Северного моря и со временем превратила его в пресноводное озеро Эйсселмер. Построенная по проекту «Зёйдерзе», дамба признана седьмым чудом света современной инженерный мысли. Нидерландский инженер и государственный деятель Корнелис Лели (Cornelis Lely) продвигал идею строительства Зёйдерзе, как систему рукотворных дамб и дренажных каналов для осушения земли.

Претворить проект в жизнь было решено в связи с сильнейшим наводнением 1916 года, а затем последовавшим за ним голодом. Тогда в 1918 году принялись за амбициозный проект, который должен был решить вопрос с продовольствием, путем создания новых земель сельхозназначения и создания пресноводного озера на месте соленого залива. Правда к работам инженеры смогли приступить только в 1927 году. Дамба проложена между двумя провинциями: северная Голландия и Фрисландия. С её помощью удалось отгородить залив Зёйдерзе (в четь которого и назвали весь мегапроект отгораживания) от Северного моря.

Когда-то залив представлял собой рыболовные угодья, во второй половине XVIII века население Нидерландов значительно выросло, что резко увеличило потребность в землях для животноводства и сельского хозяйства.

Проект Корнелис Лели подразумевал образование нескольких польдеров (осушенных участков) в морском заливе.

Строить дамбу протяженностью 30 км начали сразу с нескольких точек, в том числе с противоположных концов на встречу друг-другу. В основу Афслёйтдейка легли валуны, добытые со дна залива, корабли складывали их двумя параллельными рядами, сверху засыпался песок, затем снова клались валуны. После чего, дамбу начали усиливать базальтовыми камнями. Затем, на них снова насыпали песок и добавили слой почвы для посадки травы. На двух концах дамбы были построены шлюзы для обеспечения судоходства и прокачки воды. Строительство подошло к завершению к 1932 году. Открыли дамбу после того, как смогли добиться нужной высоты и постройки автомобильной дороги.

К сожалению, Корнелис Лели умер так и не дождавшись, когда его смелая задумка воплотится в жизнь и станет реальностью.

В общей сложности на дно моря было перемещено 23 миллиона кубических метров песка и 13,5 миллиона кубических метров булыжников. Так всего за 5 лет была возведена дамба длинной 30 км и шириной 90 м.

Рекорд по длине дамбы был побит только в 2010 году Южно-Корейской дамбой Сэмангым в Жёлтом море, протяженность которой составила 34 км, а на её возведение было затрачено 2,6 миллиарда долларов.

Как и задумывалось, по проекту Лели, часть залива Зёйдерзе осушили, а другая превратилась в озеро Эйсселмер, которое со временем опреснилось и стало крупнейшим пресноводным озером в Западной Европе площадью 1100 км2.

Далее, после строительства второй гигантской дамбы Хаутрибдейк в промежутке между 1963 и 1975 годами разделившее озеро Эйсселмер на две части, удалось создать несколько крупных польдеров или осушенных низменных участков побережья, например провинцию Флеволанд. Это самая молодая провинция в Нидерландах, основанная 1 января 1986 года, в который проживает около четырехсот тысяч человек. Сейчас даже не верится, что всего 50 лет назад на её месте была вода.

Надо отдать должное голландским инженерам, которым удалось отвоевать у моря участок суши размером с Санкт-Петербург. Надо осознавать, что примерно четверть территории Нидерландов расположены ниже уровня моря на 5 метров.

Афслёйтдейк доказала свою значимость в 1953 году, шторм на берегах Северного моря вызвал высокий прилив, тогда пострадало несколько стран включая Нидерланды. Перед рассветом, сразу 50 дамб не выдержали давления стихии и в течение всего нескольких минут вода пришла в более чем 130 населенных пунктов унеся тысячи человеческих жизней. Но Афслёйтдейк выстоял и не пропустил воду в центральные области страны.

Сейчас старейшее произведение инженерной мысли нуждается в реконструкции и ремонте. Проект составляет примерно 800 млн евро. Со стороны моря дамбу укрепят бетонными блоками, обновят шлюзы, а для туристов, проложат велодорожки и сделают смотровые площадки.

Таяние льдов в северной и южной полярных зонах, а также исчезновение горных ледников может привести к подъёму уровня Мирового океана на 6 и или даже на 70 м уже в недалёкой перспективе, в зависимости от того, как активно будут таять ледники. Угрозе затопления подвергнуться многие участки суши, некоторые островные государства уйдут под воду.

Возможно, наработанные технологии строительства дамб станут решением проблемы на какой-то значительный промежуток времени. Однако, эксперты считают, что при полном исчезновении ледников на Земле нужны будут какие-то новые инженерные решения.

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