Самолеты Airbus начали летать «по-гусиному»

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2 декабря 2021, 15:41

Фото: airbus.com, meteovesti

Парниковые газы постепенно нагревают атмосферу нашей планеты. Среди главных виновников – автомобили, корабли, самолеты. По статистике, в странах Евросоюза транспорт ответственен за 23% всех выбросов парниковых газов.

Совсем недавно французская компания-производитель самолётов протестировала новую систему полётов - клином. Об этом сообщает «Метеовести».

Эволюция перелетных птиц создала идеальный способ для дальних миграций гусей, журавлей – они летят клином. С точки зрения аэродинамики при таком расположении каждая из птиц, делая взмах крыльями, создаёт восходящий поток для следующей за ней путешественницы. Молодые и слабые птицы, всегда летят в конце клина.

Поток воздуха, создаваемый всей стаей, значительно уменьшает нагрузку для полёта и добавляет порядка 70% к его дальности.

Именно клин вдохновил инженеров Airbus на создание проекта «Fello’fly».

Два самолёта европейской фирмы совершили полёт из Тулузы (Франция) в Монреаль (Канада), выстроившись в диагональ (как это делают птицы, когда летят клином) на расстоянии примерно 3 км друг от друга. Такое построение позволило ведомому самолёту использовать восходящий поток как дополнительную подъёмную силу, поэтому двигатели работали не на полную мощность. Этому самолёту удалось сэкономить 5% топлива и не выбросить в атмосферу более 6 тонн парниковых газов.

Это конечно по-своему правильно, но основная задача транспорта стать более экологичным, а именно перейти на вид топлива, который не выбрасывает и не производит СО2.

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