WWF: Для попавших в беду аистов в амурской области построили дом для зимовки

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2 декабря 2021, 14:25

Фото: pixabay.com

В Благовещенске построили теплый дом для зимовки дальневосточных аистов, которые не могут из-за травм улететь на юг. Деньги на его строительство были собраны летом во время экологической акции.

Партнерами проекта WWF России по реабилитации дальневосточных аистов стало управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области и Амурский биолого-туристический центр.

Теплое помещение из бруса рассчитано на девятерых пернатых. Это первая часть комплекса для реабилитации дальневосточных аистов и других редких птиц.

Пока раненых птиц лечат в одной из благовещенских ветеринарных клиник, с которой Управление заключило договор, а также в Амурском биолого-туристическом центре.

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу.

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