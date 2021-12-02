РБК: Французским банкам запретили финансировать «Арктик СПГ-2»

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2 декабря 2021, 13:51

Фото: Общественное достояние, wikimedia.org

Власти Франции запретили банкам вкладываться в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Против финансирования выступала экологическая организация «Друзья Земли».

Они считают, что мегапроект, расположенный в центре региона, который «нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты», может нанести серьезный ущерб экологии. Проект уже заключил кредитные соглашения на сумму до €9,5 млрд. Больше половины средств предоставили китайские и японские кредиторы.

Запрет, пишет РБК, власти Франции решили ввести даже несмотря на то, что в проекте завода по производству сжиженного природного газа участвует французская компания TotalEnergies.

«Арктик СПГ-2» — второй завод НОВАТЭКа по производству СПГ. Его построят на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

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