Ученые предложили испытывать лекарства на листьях растений, а не на животных

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2 декабря 2021, 13:28

Фото: pixabay.com

По сравнению с молекулярными формами лекарственных препаратов наноструктурированные имеют ряд преимуществ: они способны обеспечить таргетную доставку лекарственного средства, его контролируемое высвобождение, а также сохранять стабильность вещества по пути к месту назначения. Таким образом, при минимальном введении вещества ученым удается достигать большего терапевтического эффекта. Об этом сообщает «ITMO.NEWS».

Испытания таргетных препаратов требуют идентичности тест-структуры человеческой – поэтому используют клетки и ткани животных, но это вызывает большие этические вопросы, поскольку животным не дают шанса выжить, а продолжают заражать до «победного конца».

Ученые обнаружили новый вариант: обесклеточенные листья растений. Пока утвердили пригодность шпината, так как его клетки остаются структурированными и прозрачными. Следующий этап – заселить растительные ткани человеческими клетками.

Сейчас есть очень большой запрос на разработку тест-систем, имитирующих проведение испытаний в живых организмах. Поэтому любая попытка переместиться на новые модели в этой предметной области — прорыв, поскольку она также позволит сократить огромное количество лабораторных животных», — объясняет Владимир Виноградов, соавтор статьи, профессор химико-биологического кластера ИТМО.

«Надо понимать, что эксперименты проводят на живых организмах и исследования для них зачастую летальны. Растения же не чувствуют боль, поэтому кажется, что ставить эксперименты на них все-таки гуманнее. Кроме того, здесь и разнообразия больше: в зависимости от того, какую терапевтическую функцию вы хотите выполнить, можно использовать разные растительные объекты и имитировать ими разные системы. Эволюция для этого предоставила множество вариантов», — заключает Владимир Виноградов.

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