Китайские ученые изготовили пластик из молоки лосося

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1 декабря 2021, 13:27

Фото: Gillfoto/Wikipedia

Сушеная молока (сперма) лосося стала объектом научного внимания достаточно давно. Еще в 1869 году из нее была выделена нуклеиновая кислота, и ученые принялись искать ее практическое применение. Важное открытие совершила группа японских исследователей в 2015 году: изучая процесс адсорбции частиц металла, они обратили внимание на важную роль фосфатных групп. А поскольку ДНК спермы лосося насыщена фосфатами – выяснилось, что материалы на ее основе отлично справляются с извлечением из руд редкоземельных металлов. Об этом сообщает «National geographic».

Американские ученые предложили делать из лососевой молоки солнцезащитный крем: оказалось, что пленка с концентрацией натриевой соли ее ДНК защищает от излучения.

Теперь же специалисты Тяньцзинского университета в Китае разработали свой экологичный пластик. Материал получился безопасным для окружающей среды и пригодным для повторного использования. Для этого нужно просто погрузить предмет в воду, и он превращается в гидрогель, пригодный для повторного использования.

Пластик нового типа легкий, прост в изготовлении и производит на 97% меньше выбросов углерода по сравнению с аналогом.

Семенные железы рыбы востребованы на кухнях многих народов, и на рыбных фермах давно научились их добывать. Готовому к оплодотворению самцу просто надавливают на брюшко.

Но в качестве сырья может использоваться не только ДНК спермы лосося. По самым скромным оценкам, в современной экосистеме присутствует около 50 миллиардов тонн ДНК. Это означает, что производить экологически чистый пластик можно из любых источников. Например, подходящие нити ДНК есть у отходов сельскохозяйственных культур, водорослей и бактерий.

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