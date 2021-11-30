Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

По данным отчета Росгидромет загрязнения атмосферы в городах в 2020 году кратно превышало безопасный уровень

, 20:38

По данным отчета Росгидромет загрязнения атмосферы в городах в 2020 году кратно превышало безопасный уровень
Фото: pixabay.com

Обобщенные сведения о состоянии загрязнения воздуха в 253 городах России опубликованы на сайте Росгидромета. Данные основываются на наблюдательной сети пунктов территориальных и локальных систем наблюдений, а также данных, полученных от Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Экология производства».

Отдельно выделена ситуация по загрязнению воздуха 15 мегаполисов страны, субъектов федерации, федеральных округов, крупных курортных территорий и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации.

Результаты выполненного анализа данных 684 пунктов наблюдений свидетельствуют, что в 134 городах с общей численностью населения около 53 миллионов человек за год средняя концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень — величину предельно допустимой концентрации.

Судя по всему, пока государственная программа «Чистый воздух» не работает и под угрозой, а точнее в экстремальных для здоровья условиях проживают 53 миллиона россиян.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Мнение

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество