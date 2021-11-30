Загадка исчезновения древней цивилизации Лянчжу в Китае наконец раскрыта

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30 ноября 2021, 17:51

Фото: Соцсети

Раскопки Лянчжу в восточном Китае, называемые китайской Венецией каменного века, считаются одним из наиболее значительных свидетельств ранней китайской развитой цивилизации. Это последняя неолитическая культура нефрита в дельте реки Янцзы. Раннее государство, в котором прослеживается чёткое различие между социальными классами в погребальных сооружениях. Древний город Лянчжу располагался на 260 гектарах и был окружен глиняными стенами с шестью воротами. Ученые считают, что крах древней культуры в Китае вызван изменением климата. Об этом сообщает «Метеовести».

Более 5000 лет назад в городе уже существовала продуманная система управления водными ресурсами. До сих пор причина внезапного обвала является предметом дискуссий. Массовое наводнение, вызванное аномально интенсивными муссонными дождями, привело к коллапсу, как показала международная команда геологов и исследователей климата, сообщает журнал Science Advances.

Известно, что в дельте Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая, находятся археологические руины города Лянчжу. Там около 5300 лет назад расцвела высокоразвитая культура, которая считается одним из самых ранних доказательств монументальной водной культуры. Древнейшие свидетельства существования крупных гидротехнических сооружений в Китае происходят из этого культурного объекта позднего неолита. Город–крепость имел сложную систему судоходных каналов, плотин и водохранилищ.

Эта система позволяла обрабатывать очень большие сельскохозяйственные площади в течение всего года. Однако развитая цивилизация этого города, который был населен почти 1000 лет, внезапно оборвалась. На сохранившихся руинах был найден тонкий слой глины, который указывает на возможную связь между гибелью развитой цивилизации и наводнениями реки Янцзы или наводнениями из Восточно-Китайского моря. Не удалось найти никаких доказательств человеческих причин, таких как военные конфликты. Однако из самого слоя грязи не удалось сделать четких выводов о причине.

Сообщается, что пещеры и их отложения, такие как капельные камни, являются одними из наиболее важных климатических архивов, которые существуют. Они позволяют реконструировать климатические условия над пещерами на несколько 100000 лет в прошлое. Поскольку до сих пор неясно, что вызвало внезапный крах культуры Лянчжу, исследовательская группа искала подходящие архивы, чтобы исследовать возможную климатическую причину этого краха.

Анализ сталагмитов из двух пещер Шеннон и Цзюлун показал, что между 4345 и 4324 годами назад был период чрезвычайно высоких осадков. Доказательством этого послужили данные об изотопах углерода, которые были измерены в Университете Инсбрука. Датирование было проведено с помощью анализа урана и тория в Университете Сиань Цзяотун, точность измерений которого составляет ±30 лет.

Сильные муссонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению Янцзы и её ответвлений, что даже сложные плотины и каналы больше не могли противостоять этим массам воды, разрушая город Лянчжу и вынуждая людей бежать.

В течение сотен лет после этого влажные условия сохранялись, и на развалинах Лянчжу на некоторое время возникали другие древние культуры, однако еще одна мегазасуха привела к окончательной гибели неолитических человеческих обществ в регионе.

В 2070 году до н. э. была основана династия Ся, которая считается первой династией Китая. Она правила в Китае примерно с 2200 г. до н. э. и примерно до 1800 г. до н. э.

Ее основатель Великий Юй в древних источниках известен как победитель наводнений. Однако, как отметили исследователи, «подъем династии Ся произошел в контексте глобального перехода климата в регионе от влажного к засушливому».

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