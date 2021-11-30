С начала распространения Covid -19 в океан попало около полутора миллиарда одноразовых масок

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30 ноября 2021, 17:09

Фото: Соцсети

По данным нового исследования, опубликованного в PNAS, на сегодняшний день в океане плавает 1,56 миллиарда масок. Но это далеко не весь мусор, появившийся из-за пандемии. Об этом сообщает «Ресайкл».

«Больницы – это новые «горячие точки», – говорит один из авторов исследования Янсю Чжан из Нанкинского университета, – Мы думали, что средства индивидуальной защиты вносят основной вклад в пластиковое загрязнение, связанное с Covid 19. Но тщательно изучив данные, мы с удивлением обнаружили, что это не так».

С начала распространения пандемии коронавируса 193 страны произвели более 8 миллионов тонн пластикового мусора. Около 26 тысяч тонн уже попало в мировой океан. Однако только 7% этого объема составляют средства индивидуальной защиты. Большая же часть (87%) – отходы больниц и госпиталей: одноразовые пластиковые простыни, бутылки, шприцы, капельницы, бахилы и перчатки. Остальное – одноразовый пластик от онлайн-покупок (4,7%) и наборы для тестирования на Ковид-19 (0,3%).

Очевидно, пластик губительно влияет на природу, и пандемия COVID-19 усугубляет эту проблему, и надо осознавать, что за пластик, который «помогает» нам сражаться с болезнью, придется платить.

В океане сейчас дрейфуют шесть пластиковых островов, которые видны даже из космоса. Судя по тенденции пандемийных выбросов, их количество скоро увеличится.

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