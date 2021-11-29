Спасение Кряквы в подмосковных Химках прошло успешно

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29 ноября 2021, 15:48

Фото: pixabay.com

В подмосковных Химках провели спасательную операцию для замерзающей в фонтане утки. Здесь, в парке Дубки, местные жители обнаружили в покрывшемся льдом фонтане одинокую утку. Она, в отличие от своих соплеменников, не улетела на юг. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Неравнодушные к беде волонтеры вызвали спасателя, который выловил утку и отвез ее в орнитарий в центре Москвы.

Птицу осмотрели и уже взялись за лечение пострадавшей - у нее были многочисленные старые и новые переломы. Крякву - так назвали утку, - поставят на крыло, после чего её выпустят, чтобы она наконец вернулась к сородичам.

Добрые дела, так редко встречаются, обычно люди проходят мимо, а здесь однозначно утка стала бы добычей для собак, у неё даже шансов не было спастись, так как фонтан замерз.

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